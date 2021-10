Valeriu Gheorghiță: Ținta este atingerea imunizării colective până la sfârșitul anului Autoritațile, incurajate de ritmul alert al vaccinarii din ultimele zile, iși propun ca pragul de imunizare colectiva sa fie atins pana la sfarșitului anului, a anunțat duminica Valeriu Gheorghița, presedintele campaniei nationale de vaccinare impotriva SARS-CoV-2. El a precizat ca in prezent rata populației vaccinate este de 40 la suta, iar ținta este sa ajunga la 70 la suta pana la sfarșitul anului. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

- Mai mult de jumatate din populatia de peste 12 ani din Bucuresti este vaccinata, a anuntat miercuri, Valeriu Gheorghita. Capitala este pe primul loc in topul imunizarii, urmata de judetele Cluj si Sibiu.

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a anuntat marti ca autoritațile iau in considerare administrarea unei a treia doze de vaccin impotriva COVID-19 persoanelor predispuse la forme severe și persoanelor care prin natura meseriei au risc sever de infectare, precum personalul medical.…

- Intrebata cand va avea loc sedinta Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta pentru noi masuri in Capitala, avand in vedere ultima hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, Florela-Antonela Ghita declara ca mai inainte de atingerea incidentei 3 vor fi adoptate masurile…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anunțat astazi intr-o conferința de presa ca din luna octombrie, și in Romania se va administra cea de-a treia doza de vaccin anti-COVID-19, dupa ce vor veni recomandarile Agenției Europene a Medicamentului, potrivit Spotmedia . Autoritațile…

- Ritmul campaniei de imunizare ramane la un nivel redus Foto: facebook.com/ROVaccinare RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (3 septembrie, ora 8:03) - Realizator: Ritmul campaniei de imunizare ramâne la un nivel redus. Mai putin de 8.000 de persoane s-au prezentat în 24 de ore la un centru…

- Valeriu Gheorghita a declarat duminica seara ca nu se asteapta ca in perioada urmatoare evolutia epidemiologica sa fie una buna. Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca la jumatatea lunii septembrie autoritatile se asteapta ca in Romania sa se inregistreze peste…

- Jumatate din populatia Romaniei nu are niciun fel de protectie anti-COVID la debutul valului 4 al pandemiei, in timp ce imunitatea de grup – obtinuta prin boala plus cea obtinuta prin vaccinare – ar ajunge la 50%, a anuntat medicul Valeriu Gheorghita. Pe de alta parte, numarul real de infectari zilnice…

- Autoritațile romane au anunțat, de ceva vreme, venirea valului 4 al pandemiei de coronavirus la noi in țara. Ce a declarat Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare a populației impotriva virusului COVID-19, despre discriminarea persoanelor care nu s-au imunizat. Valeriu Gheorghița, despre…