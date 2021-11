Șeful campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, susține ca probabil, anul viitor se va schimba strategia anti-COVID. Virusul nu o sa dispara, dar este foarte puțin probabil sa facem vaccinul din șase in șase luni, a spus Gheorghița la Aleph News, anunța Mediafax.

Medicul Valeriu Gheorghița susține ca in urmatorul an virusul nu o sa iasa din circulație și o sa apara focare in special in perioada sezonului rece.

„Foarte puțin probabil sa-l facem din șase in șase luni, vom trece in a doua parte importanta... Virusul nu va ieși din circulație, dar vom trece in perioada in care virusul…