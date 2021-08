Stiri pe aceeasi tema

- Școala va incepe pe 13 septembrie cu prezența fizica pentru toți elevii, fara scenarii de funcționare, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Ministrul Educației afirma ca școala va incepe in format fizic pe 13 septembrie. „Bazandu-ma pe informațiile pe care le am in limite de competența, bazandu-ma…

- Deputatul PSD de Suceava, Mirela Adomnicai, este dezamagit de faptul ca nu se știe daca școala va fi reluata cu prezența fizica și daca autoritațile sint pregatite pentru acest scenariu. Parlamentarul a amintit, la Radio Top, ca ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a subliniat in repetate rinduri ca-și…

- ​”Toata familia trebuie sa fie vaccinata pentru a scapa de aceasta pandemie. Daca ne vaccinam in numar cat mai mare, ar trebui sa nu avem un val 4 cu probleme”, a afirmat marți premierul Florin Cițu, care a indemnat parinții sa iși vaccineze copiii și a subliniat ca decizia de vaccinare a copiilor aparține…

- ”Nu exista asemenea risc. Este o grava dezinformare care se propaga in spatiul public. Pe platforma nationala vaccinare-covid.gov.ro exista un material foarte detaliat, la ”Doza de claritate”, care demonteaza aceasta informatie, care de cateva luni circula sau a circulat, dar in perspectiva autorizarii…

- 2,6 milioane de elevi vor merge, de luni, la scoala cu prezenta fizica: Numarul, cu 200.000 mai mare ca saptamana trecuta Circa 2,6 milioane de elevi vor merge, la scoala cu prezenta fizica, a anunțat Sorin Cimpeanu, ministrul Educației. Numarul acestora este cu aproximativ 200.000 mai mare decat cel…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca de maine, luni, vor putea merge fizic la scoala cu 450.000 de elevi mai mult fata de saptamana trecuta, fiind vorba de cei care sunt clasele terminale si care acum incep cursurile, dar si de aproape 80.000 de elevi din localitati unde rata de infectare…