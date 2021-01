Stiri pe aceeasi tema

- Libertatea a publicat informații despre medicii care s-au dus degeaba, conform confirmarilor pe care le primisera din platforma oficiala, la centrele de vaccinare din mai multe spitale bucureștene și le-au gasit inchise. Coordonatorul campaniei naționale spune ca nu e nevoie de autorizarea DSP-urilor…

- Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 a trimis luni o serie de clarificari privind platforma de programare pentru vaccinare. In acest moment, programarile in platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ sunt disponibile doar pentru persoanele…

- Elevii s-ar putea intoarce in școli in primavara! Condiția este ca profesorii sa se vaccineze. Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, spune ca elevii se vor putea reintoarce in siguranța in școli la primavara. Asta, cu toate ca existau voci din Ministerul…

- In categoriile de persoane care vor fi vaccinate anti-COVID conform strategiei nu au fost incluși și copiii de pana in 16 ani pentru ca „nu exista o indicație de utilizare”, spune medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania. „Pentru persoanele care au sub 16 ani nu exista,…

- Persoanele care vor fi vaccinate anti-COVID vor primi o adeverința care va conține data vaccinarii, tipul vaccinului, seria și lotul. Fiecare persoana imunizata la COVID-19 va primi o adeverința de vaccinare, spune Valeriu Gheorghița, șeful Comitetului Național de coordonare a activitaților privind…

- Campania de vaccinare anti-Covid in Romania s-ar putea incheia la mijlocul verii anului viitor, cand un procent de 60-70% din populație ar trebui sa fie imunizat contra infecției cu coronavirus, potrivit coordonatorului campaniei, medicul Valeriu Gheorghița. Acesta a explicat la Digi24 cand va putea…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID din Romania, a transmis la Digi24 ca persoanele vaccinate impotriva coronavirusului vor respecta in continuare masurile de raspandire a coronavirusului. Astfel, chiar daca se vor vaccina, persoanele in cauza vor purta…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul militar Valeriu Gheorghița, spune ca masurile de protecție – masca și distanța fizica – vor trebui respectate chiar și dupa vaccinarea anti-COVID. „Practic, prin acest efort conjugat, prin aceasta solidaritate sociala, noi putem sa limitam, sa…