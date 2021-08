Stiri pe aceeasi tema

- „Persoanele care nu au imunitate au cel mai mare risc de infectare in perioada urmatoare. E atat de mare riscul incat toate persoanele (n.r.: fara imunitate) se vor infecta in perioada urmatoare. E un lucru pe care-l cunoaștem. Vedem o mobilitate in marile centre urbane, iar masurile de baza nu mai…

- La mijlocul lunii august a anului trecut, Romania inregistra aproape 1.400 de cazuri noi de COVID-19, iar situația din spitale era dramatica: peste 7.000 de persoane se aflau in grija medicilor. Un an mai tarziu, in aceeași perioada, s-au inregistrat aproape de trei ori mai puține cazuri de infectari.…

- Marinescu a subliniat ca, ținand cont de creșterea numarului infectarilor din ultimele doua saptamani, autoritațile și unitațile sanitare trebuie sa fie pregatite pentru valul 4 al pandemiei.”In ultimele saptamani se inregistreaza o creștere constanța, nu exploziva. Vreau sa sper ca valul patru ar insemna…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, avertizeaza ca o persoana care se infecteaza cu tulpina Delta a virusului SAR-CoV-2 are o incarcatura virala care poate fi si de o mie de ori mai mare decat varianta initiala a virusului, informeaza News.ro. Valeriu Gheorghita…

- Personalul medical și persoanele vulnerabile ar putea fi vaccinate cu a treia doza impotriva COVID. O decizie ar urma sa fie luata in septembrie, in condițiile creșterii numarului de infectari cu varianta Delta. Anunțul a fost facut de coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. Exista…

- Intrebat daca vaccinarea va deveni obligatorie, Gheorghița a raspuns ca ”nu se pune problema”. Medicul a explicat ca declarația președintelui Klaus Iohannis, potrivit careia nu ar trebui impuse restricții, ”dar vaccinarea da”, a fost un indemn.”Este un indemn la responsabilitate și a conștientiza faptul…

- Un nou val de cazuri de coronavirus s-ar putea inregistra in curand in Europa, a avertizat joi Organizația Mondiala a Sanatații, subliniind ca scaderea numarului de infecții din regiune a incetat, conform CNBC.

- In acest context extrem de delicat, Valeriu Gheorghita susține ca autoritatile vor pune in aplicare, in perioada imediat urmatoare, un plan de actiune pentru dezvoltarea conceptului \"Orasul vaccineaza satul\", concept care vizeaza prezenta de echipe de vaccinare in cele 2.862 de comune pana la finalul…