- Valeriu Gheorghița, președintele campaniei de vaccinare, a anunțat, joi, intr-o conferința de presa susținuta la Academia de Stiinte Medicale ca acoperirea vaccinala la nivel national este de aproape 25% din populatia eligibila, potrivit Agerpres. „Este important sa crestem numarul de cabinete de medicina…

- Cea mai mare rata de acoperire vaccinala se inregistreaza in Bucuresti - aproape 45% din populatia eligibila - si Cluj - cu peste 41%.”Este important sa crestem numarul de cabinete de medicina de familie in care se vaccineaza. Sunt, in momentul de fata, peste 2.360 de cabinete de medicina de familie…

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a declarat ca in fiecare zi o echipa mobila de vaccinare impotriva noului coronavirus va fi prezenta in localitatile din mediul rural, astfel incat, pana la sfarsitul lunii august,…

- "Un element important pe care il avem in vedere - trecerea de la vaccinarea in centrele fixe la vaccinarea in centru si prin echipe mobile. Aici vorbim de conceptul \"Orasul vaccineaza satul\". In fiecare zi, o echipa mobila va fi intr-o comuna, intr-o localitate din rural in urmatoarea perioada, incat,…

- Se va intensifica campania de vaccinare in mediul rural. Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița a anunțat in localitațile din Romania se vor deplasa echipe medicale din centre de vaccinare din mediul urban. The post Campania de imunizare anti-Covid in mediul rural. Valeriu…

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a confirmat marti ca Romania a inceput demersuri pentru certificatul verde de vaccinare. Intrebat daca si Romania a inceput demersuri pentru certificatul verde de vaccinare, medicul…

- Sunt 125 de cutii cu vaccinuri de la Pfizer care vor ajunge luni in țara noastra. Vorbim despre aproximativ 600.000 de vaccinuri care vor ajunge in Romania cu trei curse CARGO, pe aeroporturile din București, Cluj-Napoca și Timișoara. Aceasta este cea mai mare tranșa de vaccinuri pe care o primește…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, s-a vaccinat astazi cu a doua doza din serul produs de compania anglo-suedeza AstraZeneca. Deși in ultimele luni au aparut diferite probleme legate de acest ser, edilul Clujului spune ca se simte bine. „Azi m-am vaccinat cu a doua doza de vaccin Astrazeneca.…