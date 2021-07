Valeriu Gheorghiță s-a sucit. Persoanele vaccinate cu prima doză cu AstraZeneca nu vor mai face rapelul cu Pfizer sau Moderna Decizia ca romanii care au facut prima doza de vaccin impotriva COVID-19 cu AstraZeneca sa poata fi imunizati la rapel cu ser cu tehnologie diferita, de tip ARN mesager, Pfizer sau Moderna, a fost amanata de autoritați, a anunțat, marți, medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. „In urma evaluarii, atat a recomandarilor din […] The post Valeriu Gheorghița s-a sucit. Persoanele vaccinate cu prima doza cu AstraZeneca nu vor mai face rapelul cu Pfizer sau Moderna appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

