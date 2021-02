Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Vaccinare (CNCAV) a hotarat ca grupa de varsta careia i se va administra vaccinul AstraZeneca va fi reprezentata de persoanele cu varste pana la 55 de ani. ”In urma recomandarilor transmise de Ministerul Sanatații, Agenția Naționala a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a anunțat, marți, in cadrul conferinței de presa susținuta la Palatul Victoria ca in aceasta saptamana va fi luata decizia privind grupa de varsta pentru care va fi administrat vaccinul AstraZeneca in Romania. De asemenea, președintele CNCAV…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a anunțat, astazi, ca in Romania au ajuns pana acum 948.149 de doze de la Pfizer și 36.000 de la Moderna. El a spus ca, dintre persoanele vaccinate cu prima doza, 79% sunt persoane vulnerabile, adica peste 65 de ani, bolnavi cronici,…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, a anunțat ca Romania are in prezent un deficit de 117.000 de doze de vaccin impotriva coronavirusului. Din acest motiv, incepand cu data de 28 ianuarie, se decaleaza cu zece zile toate persoanele programate care deservesc activitați esențiale.…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19, medicul militar Valeriu Gheorghița, anunța ca in acest moment in Romania au fost vaccinate 459 de mii de persoane. „In acest moment in Romania incepand cu data de 27 decembrie au fost administrate un numar de 484.631 de doze la un numar de aproximativ…

- Un sfert din numarul total al angajaților din Romania sunt incluși in etapa a doua de vaccinare impotriva coronavirusului. Aceștia pot fi din administrația centrala, invațamant și industria alimentara. Aproape 1,5 milioane de angajați romani din domeniile considerate esentiale pot face vaccinul impotriva…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, anunta ca autoritatile si-au propus o accelerare a campaniei de vaccinare, avand in vedere ca aceasta a debutat inaintea termenului estimat in luna decembrie. Gheorghita, anunta ca dupa 15 ianuarie se intra in etapa a doua a…

- Strategia de vaccinare anti-Covid in Romania a fost publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Documentul prevede intregul proces de vaccinare impotriva COVID-19, dar și principiile generale privind organizarea vaccinarii, depozitarea vaccinurilor, pastrarea lanțului de frig, monitorizarea siguranței…