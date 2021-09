Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Valeriu Gheorghita, coordonator al campaniei nationale de vaccinare, recomanda ca persoanele care au primit unul dintre serurile anti-COVID sa se vaccineze si anti-gripal, el explicand ca raspunsul imun dat de vaccinul anti-COVID nu protejeaza fata de infectia data de virusul gripal, anunța…

- Compania farmaceutica americana Moderna a anuntat joi ca a inceput dezvoltarea unui vaccin in doza unica ce combina doza de consolidare impotriva COVID-19 si vaccinul antigripal, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres. Laboratorul american a transmis saptamana trecuta Agentiei Europene a Medicamentului…

- Spania va propune administrarea unei doze suplimentare de vaccin anti-COVID-19 anumitor persoane imunodeprimate, dar a respins, pentru moment, generalizarea unei astfel de masuri la nivelul intregii populatii, au anuntat marti autoritatile sanitare din aceasta tara, relateaza AFP. Sunt vizate „anumite…

- Aproape 90% dintre parintii din Romania spun ca nu si-au vaccinat copiii impotriva COVID-19 si peste jumatate dintre ei declara ca nici nu doresc sa-i imunizeze. Sunt datele unui sondaj facut de Asociatia Federatiilor de Parinti din invatamantul preuniversitar.

- Companiile intentioneaza sa finalizeze depunerea documentelor necesare pana la sfarsitul acestei saptamani. Acest lucru ar putea deschide calea unei a treia doze care sa poata fi oferita persoanelor cu sisteme imunitare compromise. Oficialii americani au declarat ca vaccinurile de rapel impotrvia Covid-19…

- Autoritațile din nordul Germaniei au indemnat mii de persoane sa se vaccineze cu o noua doza de ser anti-COVID, dupa ce o investigație a poliției a relevat ca o asistenta a Crucii Rosii i-ar fi injectat cu soluție salina, in loc de vaccinul anticoronaviru

- Au vizitat Cetatea Soroca si s-au vaccinat impotriva Covid-19. E vorba de 270 de persoane care au ales sa se protejeze de virus si sa fie in siguranța. Mai mult, toți vizitatorii au fost informați despre importanța și beneficiile vaccinarii.

- O unitate de cercetare a armatei ruse, care a fost implicata in dezvoltarea Sputnik V, lucreaza acum la un nou vaccin impotriva coronavirusului. Marea noutate este ca vaccinul va fi oferit sub forma de guma de mestecat, anunța site-ul rusesc de știri RBC. „Vaccinul va fi inclus in diferite scheme de…