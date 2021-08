Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghița, a declarat joi ca in ultima saptamana s-a inregistrat o dublare a ponderii cazurilor pozitive cu varianta Delta. El crede ca aceasta va deveni dominanta in perioada urmatoare și in Romania, potrivit Mediafax. Coordonatorul…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat ca este probabil ca din luna septembrie sa existe decizia de a administra doza trei sau rapelul pentru vaccinul anti-COVID, acesta urmand sa fie facuta pentru personalul medical si persoanele cu risc. „Exista discutii…

- Peste 4.660.000 de romani s-au vaccinat pana joi, 24 iunie, cu una sau doua doze, dintre care peste 4.400.000 au schema completa, a anunțat Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19. In clasamentul pe județe, Timișul este pe locul 5, cu 32% din populația rezidenta eligibila,…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat joi ca 4.661.527 de romani s-au vaccinat pana in prezent cu una sau doua doze, dintre care peste 4,4 milioane de persoane s-au vaccinat cu schema completa, ceea ce inseamna o acoperire vaccinala de aproximativ 25% din populatia eligibila…

- Peste 5.100 de copii cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani au fost vaccinati in ultimele 72 de ore, iar de la debutul campaniei de vaccinare au fost imunizati peste 114.000 de adolescenti si tineri cu varste intre 16 si 19 ani, a anuntat sambata presedintele Comitetului national pentru coordonarea vaccinarii…

- Adevarat turism de vaccinare: Tot mai mulți straini vin sa se imunizeze anti-Covid, in Romania Aproximativ 18.000 de cetațeni straini au fost imunizați anti-coronavirus in Romania, de la inceputul campaniei de vaccinare, a anunțat Valeriu Gheorghița, coordonatorul CNCAV. Coordonatorul campaniei de vaccinare…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid, Valeriu Gheorghița, a anunțat ca de la inceputul campaniei de vaccinare aproape 18.000 de cetațeni straini au fost vaccinați in Romania. „Pfizer a primit autorizare de la Agenția Europeana a Medicamentului pentru variația de temperatura 2 grade…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 la nivel national, col dr Valeriu Gheorghita, a declarat vineri, la Targu-Mures, ca obiectivul privind atingerea pragului de 7 milioane de persoane imunizate anti-COVID-19 pana la data de 1 august este unul "realist", care poate fi atins, insa nu…