Stiri pe aceeasi tema

- Programarile pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca incep miercuri, cand pe platforma vor fi incarcate primele 200.000 de locuri, scrie edupedu.ro . Dozele de vaccin AstraZeneca vor fi distribuite in 180 de noi cabinete de vaccinare. Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita,…

- Col. Dr. Valeriu Gheorghița a precizat, marți, ca a doua doza poate fi facuta doar dupa vindecare, de preferat dupa 2-4 saptamani, intr-un raspuns dat la intrebarea despre procedura de urmat in cazul infectarii intre cele doua doze de vaccin impotriva COVID-19.„O instrucțiune vizavi de modalitatea…

- Medicul Valeriu Gherorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, spune ca Romania ar urma sa primeasca aproape 800.000 de doze de vaccin de la AstraZeneca. Inca nu este sigur cand vaccinul AstraZeneca va ajunge in Romania, insa medicul Valeriu Gheorghița estimeaza data de 9 februarie. „Dupa cum…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, a anunțat ca Romania are in prezent un deficit de 117.000 de doze de vaccin impotriva coronavirusului. Din acest motiv, incepand cu data de 28 ianuarie, se decaleaza cu zece zile toate persoanele programate care deservesc activitați esențiale.…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, anunta ca autoritatile si-au propus o accelerare a campaniei de vaccinare, avand in vedere ca aceasta a debutat inaintea termenului estimat in luna decembrie. Gheorghita anunta ca dupa 15 ianuarie se intra in etapa a doua a…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, Valeriu Gheorghița, a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca vaccinul produs de Moderna este așteptat sa ajunga in Romania pana la jumatatea acestei luni. Țara noastra va primi aproximativ 3,5 milioane de doze."4,3% din cantitate revine Romaniei,…

- Urmatoarea tranșa de vaccinuri anti-COVID-19 pentru Romania ar putea intarzia, dupa ce in opt țari din Uniunea Europeana s-a intamplat acest lucru, au anunțat, duminica, autoritațile sanitare. ”Din informațiile pe care le deținem, in opt țari s-a intarziat livrarea din cauza unor probleme tehnice ale…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare privind combaterea infectiei cu SARS-CoV-2, medicul Valeriu Gheorghita, afirma ca tinerii cu varste sub 18 ani si persoanele cu boli cronice grave si in stadii terminale nu vor fi imunizati, intrucat nu exista studii certe cu privire la aceste categorii…