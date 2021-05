Valeriu Gheorghiță prezintă bilanțul campaniei de vaccinare: România se apropie de 4 milioane de persoane imunizate Coordonatorul campaniei de vaccinare anti – coronavirus, medicul Valeriu Gheorghița, prezinta bilanțul procesului de imunizare in masa a populației Romaniei. Țara noastra se apropie de cifra de 4 milioane de persoane imunizate. De la debutul campaniei de vaccinare anti-Covid in Romania și pana acum au fost vaccinate in total 3.963.176 de persoane. Dintre acestea, 2.871.560 de persoane au fost vaccinate cu ambele doze. Cea mai mare rata de vaccinare este in București, unde 35,7% dintre locuitori s-au vaccinat. In prezent, peste 67% dintre persoanele care se vaccineaza cu prima doza se prezinta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, astazi, noi date ale infectarilor cu Covid-19. Pana astazi, 5 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 977.986 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 875.487 de pacienți au fost declarați vindecați.In urma testelor efectuate…

- Astazi s-a inregistrat cel mai mare numar de pacienți in ATI de la inceputul pandemiei, sunt internate 1.367 de persoane. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, pana astazi, 22.442 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. In intervalul 22.03.2021 (10:00) – 23.03.2021 (10:00)…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, astazi, un nou bilanț al infectarilor cu Covid-19. Pana astazi, 15 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 862.681 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 787.392 de pacienți au fost declarați vindecați.In urma testelor…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, astazi, un nou bilanț al infectarilor cu Covid-19. Pana astazi, 15 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 862.681 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 787.392 de pacienți au fost declarați vindecați.In urma testelor…

- Pana astazi, 20.963 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. Citește și: STUDIU - Ne bucuram degeaba: masurile de carantina nu au avut un efect simțitor asupra mediului In intervalul 07.03.2021 (10:00) – 08.03.2021 (10:00) au fost raportate 63 de decese (31…

- Joi dimineața, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș pun in aplicare 190 de mandate de percheziție domiciliara, in 17 județe, intre care și Alba și in municipiul București, la sediile și locuințele unor persoane fizice și juridice. Persoanele vizate sunt banuite…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, astazi, noi date ale bilanțului Covid-19. Pana astazi, 2 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 808.040 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 744.040 de pacienți au fost declarați vindecați.In urma testelor efectuate…