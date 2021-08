Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 6 august, Presedintele CNCAV, medicul Valeriu Gheorghita, se afla in Vama Veche pentru promovarea mesajului campaniei de vaccinare, pe litoral. Acesta a declarat, in cadrul conferintei de presa sustinuta in aceasta seara, pe plaja din Vama Veche, judetul Constanta, ca varianta Delta a coronavirusului…

- „E clar ca ne aflam pe un trend ascendent”, declara medicul, subliniind ca in urmatoarele saptamani foarte probabil varianta Delta va deveni dominanta si in Romania. Estimarile arata ca la sfarsit de august se va ajunge la 800-900 de cazuri zilnic, iar dupa jumatatea lunii septembrie se pot depasi 1.500…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, anunta ca in ultima saptamana s-au inregistrat peste 1.040 de noi cazuri de infectie cu virusul SAR-CoV-2, semnificativ mai mult fata de saptamana anterioara, cand au fost inregistrate 660 de cazuri. Potrivit acestuia, la sfarsit…

- In cadrul conferintei se discuta despre cazuri infectari cu tulpina Delta in Romania; acoperirea vaccinala si stadiul proiectului "Orasul vaccineaza satul" In aceste momente, are loc o conferinta de presa sustinuta de Valeriu Gheorghita, presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor…

- Inca doi romani infectați cu varianta Delta a SARS-CoV-2 și-au pierdut viața. Vorbim despre doi barbați din Bacau, de 35, respectiv 62 de ani, care fusesera in Finlanda. Cei doi pacienți nu erau vaccinați impotriva COVID-19. La nivelul județului Bacau vorbim despre un focar cu 6 cazuri, in cadrul unei…

- Președintele CNCAV, Valeriu Gheorghița, a explicat faptul ca tulpina Delta este mult mai agresiva decat tulpinile anterioare și, mai ales, are un grad ridicat de contagiozitate, un caz de infecție riscand sa genereze alte 6-7 cazuri secundare. ”Sunt cateva elemente care țin de contagiozitate…

- Coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare impotriva COVID-19, medicul Valeriu Gheorghița, spune despre tulpina indiana de coronavirus ca poate deveni dominanta in Romania. ​​Pana in prezent, in Romania s-au inregistrat 44 de cazuri de infectare cu tulpina indiana. Aceste cazuri depistate pana acum…