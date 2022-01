Valeriu Gheorghiţă, precizări despre testele antigen pentru depistarea Covid-19 Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a facut precizari despre testele antigen pentru depistarea Covid-19, in special in cazul persoanelor vaccinate sau care au trecut prin boala. Medicul Valeriu Gheorghița a explicat ca persoanele imunizate, fie prin vaccin sau boala, au o incarcatura virala mai mica, astfel, virusul nu poate fi detectat la testele rapide, inclusiv cele de saliva. De aceea, testele PCR raman cele mai eficiente instrumente pentru detectarea formelor de coronavirus. “La persoanele care au un grad de imunitate, pentru ca au fost vaccinate sau au trecut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cat de eficiente sunt testele rapide antigen. Valeriu Gheorghița: „Testele gold standard acum sunt testele PCR” Cat de eficiente sunt testele rapide antigen. Valeriu Gheorghița: „Testele «gold standard» acum sunt testele PCR” Medicul militar, Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționate de…

- Precizari de ultima ora referitoare la testele de depistare a COVID-19 realizate in Romania. Dr. Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare COVID-19, a explicat motivul pentru care testele rapide pot da rezultat “fals negative”. Medicul Valeriu Gheorghița a explicat ca persoanele imunizate,…

- Testele rapide ar trebui sa fie efectuate in primele zile de la debutul simptomelor, pentru a detecta infectarea, in cazul variantei Omicron. Daca persoana este vaccinata, atunci incarcatura virala va fi mult mai mica, existand riscul ca testul antigen sa dea un rezultat fals, a explicat medicul Valeriu…

- Medicul militar a vorbit și despre eficiența acestor teste.„Momentul in care efectuam aceste teste rapide se coreleaza și cu rezultatul lor. Daca le efectuam in primele cinci zile de la debutul bolii, incarcatura virala este mai mare și, practic, șansa sa obținem un rezultat pozitiv este mai mare. La…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghița, a declarat vineri seara, 28 ianuarie, la Digi24 , ca testele rapide antigen pot da rezultate reale numai daca sunt efectuate in primele zile de la debutul bolii, mai ales in cazul variantei Omicron, și a precizat ca este nevoie de…

- Pe internet au aparut o mulțime de videoclipuri in care oamenii pun suc natural de fructe pe testul antigen, ca sa vada ce rezultat obțin. Specialiștii atrag atenția ca acidul din fructe influențeaza testele COVID, deci in niciun caz nu trebuie luate in considerare. Medicii spun ca testele antigen…

- Zilele acestea, intrebarea daca pot romanii care s-au vaccinat anti-Covid in strainatate sa faca doza a treia in Romania, insoțita de intrebarea cum iși pot scoate aceștia certificatul verde Covid, a fost adresata frecvent. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, spune ca acești romani…

- Conform noii politici a Ministerului Sanatații din Israel, cei care efectueaza un test serologic ”N” vor putea dovedi ca s-au recuperat dupa boala Covid și vor putea primi un certificat verde cu o singura doza de vaccin. Pentru prima data, israelienii vor putea obține de la Ministerul Sanatații un certificat…