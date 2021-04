Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca la inceputul lunii mai va avea loc in Bucuresti un maraton al vaccinarii similar celui organizat zilele acestea la Timisoara. Gheorghita a spus ca evenimente similare celui de la Timisoara, unde zilele acestea are loc un…

- Pana sambata seara, la ora 20:00, fusesera vaccinate aproape 3.200 de persoane, in cadrul maratonului de la Timisoara.Medicul Valeriu Gheorghita declara ca evenimente similare celui de la Timisoara, unde zilele acestea are loc un maraton al vaccinarii, vor fi organizate si in alte orase, el aratand…

- Dr. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a vorbit, sambata seara, la Antena 3, despre maratonul de vaccinare care va avea loc in Capitala, dar și in Iași, Cluj-Napoca, Targu Mureș, Craiova. "Pe 7-9 mai va fi acest maraton al vaccinarii la București. Foarte probabil,…

- Coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat ca Bucureștiul va fi gazda unui alt maraton al vaccinarii, in perioada 7-9 mai, dupa cel din Timișoara. „Pe 7-9 mai, va fi acest maraton al vaccinarii la București. Pot sa va spun in premiera ca, foarte probabil, locațiile…

- Andrei Baciu, secretar de stat in ministerul Sanatații, a declarat, vineri sera, la Digi24 ca in viitor vor mai exista și alte maratoane ale vaccinarii in țara, dupa modelul celui de la Timișoara. „Este un exemplu pe care dorim sa-l replicam, vom mai face astfel de activitați. Am luat deja legatura…

- Maratonul vaccinarii va avea loc la Centrul Regional de afaceri Timișoara, Bd. Eroii de la Tisa nr. 22. Va fi folosit vaccinul Pfizer, iar rapelul se va asigura printr-un maraton identic la 21 de zile de la prima doza. Rapelul e programat peste drum, la Sala Olimpia. Pentru a te vaccina este suficient…

- Romania primește azi o noua transa de vaccin Pfizer. Vor fi livrate peste jumatate de milion de doze. Aproape 2.287.000 de persoane au primit pana acum cel puțin o doza de vaccin anti-COVID, iar peste 1.400.000 au facut și rapelul. O noua tranșa de vaccin Pfizer, de peste jumatate de milion de doze,…

- In 15 martie sosesc la centrul regional de la Timișoara 25.740 de doze de vaccin Pfizer, mai puține decat la Cluj, Iași, Brașov sau București, deși județul are cea mai mare rata de infectare din țara de mult timp. Luni incepe și a treia etapa de vaccinare.