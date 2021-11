Stiri pe aceeasi tema

- La acest moment, rata de vaccinare anti-COVID in randul populației generale din Romania este de 39%, iar ținta este sa fie depașit procentul de 50% pana la finalul acestui an, a afirmat luni, la o dezbatere HotNews.ro LIVE , coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghița. El spune…

- Din data de 8 noiembrie, in Romania a inceput vaccinarea cu doza de rapel pentru persoanele vaccinate cu Johnson&Johnson. La 6 luni de la administrarea primei doze, recomandarea autoritaților este ca aceste persoane sa faca doza booster cu vaccin de la compania Pfizer sau Moderna. Opțional, este permisa…

- Doar doi din trei angajați ai Ministerului Educației sunt vaccinați, mult mai puțin decat in cazul profesorilor. Conform unui comunicat de presa transmis vineri, rata generala de vaccinare a angajaților din aparatul propriu al Ministerului Educației este 66% din totalul celor 444 angajați in aparatul…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca, pana la sfarsitului anului, la fiecare final de saptamana, va fi organizat un maraton de vaccinare in Bucuresti, urmand sa fie cate un centru in fiecare sector din Capitala. Gheorghita a afirmat, marti, intr-o conferinta…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare din Romana, Valeriu Gheorghița, a anunțat ca Romania a depașit pragul de 40% de persoane cu varsta de peste 18 ani care s-au vaccinat impotriva Covid-19, intr-o conferința de presa organizata duminica. Dorința de vaccinare in Romania a crescut considerabil in ultimele…

- Incidența COVID in Capitala a scazut, duminica, pana la 16,38 la mia de locuitori. Este a doua zi in care a fost inregistrata o scadere ușoara, potrivit datelor publicate de Directia de Sanatate Publica. Potrivit DSP București, incidența COVID in Capitala este duminica de 16,38 la mie, fața de 16,53…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, anunta un nou maraton de vaccinare in mai multe centre din Bucuresti. “Avem in plan in perioada urmatoare sa organizam un maraton de vaccinare in mai multe centre de vaccinare din Capitala, insa, trebuie sa definitivam in acest moment toate detaliile…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca se remarca o crestere a ratei de vaccinare in randul copiilor cu varste de peste 12 ani, rata de imunizare in randul acestei categorii ajungand la aproape 15%. Medicul sustine ca procentul este insa “insuficient”…