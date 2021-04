Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare impotriva COVID-19, spune ca nu se așteapta la o retragere a autorizarii de punere pe piața a vaccinului AstraZeneca, dupa ce un inalt oficial al Agenției Europene a Medicamentului (EMA) a afirmat astazi ca “este clar ca exista…

- Valeriu Gheorghita mai spune ca sedinta Comitetului de farmacovigilenta al Agentiei Europene a Medicamentului nu s-a incheiat la aceasta ora, iar la finalul ei sunt asteptate noi recomandari in legatura cu vaccinul AstraZeneca. In Romania s-au inregistrat pana acum 7 cazuri de tromboze la persoane vaccinate…

- "Ne așteptam la modificarea recomandarilor din prospect, este posibil ca vaccinul sa nu fie recomandat persoanelor cu risc de a dezvolta reacții trombotice", a precizat Gheorghița in cadrul conferinței saptamanale de presa susținute la Palatul Victoria, relateaza HotNews.ro .Potrivit coordonatorului…

- Peste 60% din centrele de vaccinare anti-Covid din țara vor face imunizari cu vaccin produs de compania Pfizer. Anunțul a fost facut de Valeriu Gheorghița, președintele campaniei de vaccinare, la Europa FM. Medicul militar Valeriu Gheorghița a explicat la Europa FM ca dozele de vaccin sunt distribuite…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, afirma ca imunitatea data de vaccinul anti-COVID poate dura si peste un an, conform estimarilor si datelor existente, iar anticorpii incep sa apara la 14 zile de la administrarea primei doze de ser, in cazul vaccinului pe baza de ARN…

- "Avem date deja la circa sase luni, ceea ce ne estimeaza probabil o durata de peste un an al raspunsului imun, posibil si mai mult. Sunt date care vor veni, sunt in dinamica, aceasta durata de peste un an este doar o estimare, trebuie sa subliniez acest lucu, urmeaza sa fie consolidat de date", a declarat…