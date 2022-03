Medicul militar Valeriu Gheorghița a fost inlocuit cu secretarul de stat din Ministerul Sanatații Andrei Baciu in funcția de președinte al Comitetului Național de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva SARS-CoV-2. Decizia premierului Nicolae Ciuca a fost publicata marți in Monitorul Oficial. Funcția de președinte al CNCAV a fost preluata, tot prin decizie a premierului, […] The post Valeriu Gheorghița nu mai conduce comitetul de vaccinare. Cu cine l-a inlocuit premierul Ciuca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .