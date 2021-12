Valeriu Gheorghiţă, mesaj pro-vaccinare destinat etniei rome (VIDEO) Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghița, a transmis un mesaj pro-vaccinare destinat etniei rome. In mesajul video, Gheorghița spune in limba romani: „Nu te teme! Nu e nimic rau! Hai sa facem vaccinul!” („Na dara! Na-i chanci nasul, hai te cheras o vaccino!”). Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi, ii mulțumește lui Valeriu Gheorghița pentru implicarea in campania ANR, prin care incearca sa informeze corect pe cat mai mulți romi despre campania de vaccinare. „Mesajul in limba romani al d-lui Valeriu Gheorghița, care s-a alaturat campaniei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

