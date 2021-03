Valeriu Gheorghiță: „Mă aștept ca la început de mai să avem 4 milioane de persoane vaccinate” Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, medicul militar Valeriu Gheorghița, a estimat, miercuri, la B1 TV, ca pana la inceputul lunii mai ar putea fi vaccinați pana la 4 milioane de romani. Valeriu Gheorghița a precizat ca pana la finalul lunii martie, inceput de aprilie, ar putea fi vaccinate 2 milioane de persoane, iar pana in septembrie 2021 sa se ajunga la imunizarea a 10,4 milioane de oameni. „Eu ma aștept ca pana la finalul lunii martie sau inceput de aprilie sa ajungem la 2 milioane de persoane vaccinate și in decursul lunii aprilie sa vaccinam cel puțin un milion… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

