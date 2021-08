Stiri pe aceeasi tema

- Scenariile “pesimiste” arata o posibila creștere a numarului de noi cazuri de imbolnaviri de COVID-19 pana la 1.500 – 1.600 pe zi in a doua jumatate a lunii septembrie, a declarat marți medicul Valeriu Gherorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. “Sunt scenarii de lucru, sunt in functie…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, spune, la Digi 24, ca nu se pune problema vaccinarii obligatorii in Romania a angajaților din anumite domenii. Gheorghița insista insa ca in aceasta perioada, in care varianta Delta este pe cale sa devina dominanta…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, anunta ca in ultima saptamana s-au inregistrat peste 1.040 de noi cazuri de infectie cu virusul SAR-CoV-2, semnificativ mai mult fata de saptamana anterioara, cand au fost inregistrate 660 de cazuri. Potrivit acestuia, la sfarsit…

- Valeriu Gheorghița, președintele campaniei de vaccinare a declarat, vineri seara, intr-o emisiune la Digi24 ca varianta Delta inca nu este dominanta in Romania, insa se așteapta ca in perioada numarul persoanelor cu aceasta tulpina sa creasca. „Nu este așteptam ca in urmatoarele saptamani varianta Delta…

- in ultimele opt saptamani, in Romania s-a inregistrat o crestere de cinci ori a numarului de cazuri cu varianta virala Delta, iar pana in data de 25 iulie au fost confirmate 127 de cazuri de infectie cu varianta Delta, a declarat, marti, Valeriu Gheorghita presedintele Comitetului National de Coordonare…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghița, spune ca in ultimele doua saptamani, la persoanele sub 40 de ani, „exista o creștere de circa 120% a numarului de cazuri” și avertizeaza ca la jumatatea lunii septembrie Romania ar putea avea peste 1.500 de cazuri noi de…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a vorbit, joi, la Realitatea PLUS, despre tendința creșterii numarului de cazuri de infectare cu Sars-Cov-2 in perioada urmatoare, precum si despre vaccinarea in randul tinerilor. Valeriu Gheorghița spune ca situația epidemiologica este, in continuare,…

- ”Este o misiune destul de dificila (sa convingem populația - n.red), mai ales in contextul in care segmentul populațional caruia ne adresam acum este tocmai segmentul pe de-o parte ezitant, pe de-o parte segmentul dezinteresat de tot ce inseamna protejarea sanatații personale și a sanatații colective.…