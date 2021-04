Valeriu Gheorghiță: „Începând din această săptămână va creşte capacitatea de vaccinare cu 50% în fiecare cabinet” Valeriu Gheorghița a menționat ca timpul de asteptare pe liste se va reduce considerabil.„Incepand din aceasta saptamana se va creste capacitatea de vaccinare cu 50% in fiecare cabinet, in fiecare centru prin faptul ca va creste numarul de persoane programate pe flux.Timpul de asteptare pe lista se va reduce considerabil pentru ca un numar mai mare de persoane vor fi preluate din lista de asteptare si vor fi alocate catre programare”, a declarat Valeriu Gheorghița.Și dozele de vaccin se suplimenteaza. Premierul Florin Cițu a declarat ca in urmatoarele doua luni vom avea aproape 8,3 milioane de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Gheorghița a menționat ca timpul de asteptare pe liste se va reduce considerabil.„Incepand din aceasta saptamana se va creste capacitatea de vaccinare cu 50% in fiecare cabinet, in fiecare centru prin faptul ca va creste numarul de persoane programate pe flux.Timpul de asteptare pe lista se…

- Procesul de vaccinare in Romania a inceput admirabil, țara noastra fiind la un moment dat prima in UE și printre primele din lume. Apoi, s-a coborat treapta cu treapta, in ciuda numarului crescut de doze venite in țara, astfel incat Romania a ajuns printre ultimele in UE la numarul de persoane vaccinate…

- Premierul Florin Citu a afirmat, luni, ca va creste capacitatea de vaccinare pentru a se ajunge la 100.000 de persoane vaccinate in fiecare zi. “(…) daca acest calendar de livrare a vaccinurilor se pastreaza vom putea vorbi de vaccinarea a 10 milioane de cetateni in luna august, in loc…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, la finalul ședinței de Guvern, ca „lista de vaccinare va fi epuizata foarte rapid”, in contextul in care sunt inscrise 771.663 de persoane, iar de saptamana viitoare capacitatea de vaccinare va crește. Intr-o declarație de presa, susținuta inainte de anunțarea…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, dupa ședința de Guvern de joi, despre formula de calcul a incidenței cazurilor de COVID dupa ce ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a spus, zilele trecut, ca liberalii ar fi masșluit, anul trecut, datele. "In total, la sfarșitul lunii septembrie, vom avea…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare din Romania, a explicat, la Digi24, modul in care va decurge a treia etapa a campaniei de vaccinare. Medicul spune ca va exista o lista de așteptare, vor fi persoane care vor avea prioritate și, inainte de programarea finala este posibil…

- Valeriu Gheorghița a declarat ca vor fi create listele de așteptare imediat dupa ce vor începe progamarile pe platforma de vaccinare, iar românii din etapa a III-a se vor putea vaccina din aprilie. „De la jumatatea lui martie punem în…

- Premierul Florin Cițu a spus referitor la campania de vaccinare din Romania ca „toate cifrele arata foarte bine” și ca țara noastra este pe locul intai in UE la acest capitol. Conform Our World in Data , Romania este primul loc in Uniunea Europeana la numarul de vaccinuri anti-coronavirus administrate…