- Autoritațile sanitare estimeaza ca numarul de infectari cu COVID va urca din nou peste aproximativ doua saptamani, odata ce școlile au inceput in format fizic, a avertizat joi Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID. Medicul mai atrage atenția ca virusul se adapteaza…

- Autoritațile sanitare se așteapta ca numarul infectarilor sa urce din nou peste doua saptamani. Scaderea cazurilor de acum se va opri la finalul lunii, cand va incepe creșterea, ca efect al inceperii școlilor in format fizic, spune coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. Acesta a avertizat,…

- In Romania au fost raportate in ultima zi 8.971 de cazuri de COVID-19, la un numar mult mai mic de teste insa fața de zilele trecute – 58.389 – in condițiile in care media zilnica a saptamanilor anterioara depașea 70.000 de teste. Rata de pozitivare este de peste 15%. Tot joi, au fost raportate 489…

- Media deceselor in cazul pacienților cu COVID-19 in Romania este mai mare de 68 de ori fața de Portugalia, potrivit calculelor facute in ultimele șapte zile. Valeriu Gheorghița, președintele CNCAV a...

- Media deceselor din ultimele șapte zile la un milion de locuitori este de 50 de ori mai mare in Romania decat in Danemarca și de 60 de ori mai mare decat in Portugalia, țari care au rata de acoperire vaccinala de peste 80-90%, a declarat, marți, medicul Valeriu Gheorghița. El a spus ca asistam la o…

- Romania a ajuns pe locul 2 in Europa si pe locul 6 in lume la decesele Covid inregistrate in ultimele 24 de ore. Situatia este foarte grava, atrage atentia CNCAV. Platforma naționala de informare cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19 a publicat, pe pagina de Facebook, o analiza simplificata a…

- Autoritațile au tras un semnal de alarma, marți, pe pagina de Facebook RO-Vaccinare, anunțand ca Romania se afla pe locul doi in Europa și 6 in lume in privința deceselor in urma infectarii cu COVID-19 din ultimele 24 de ore. In mesajul transmis, autoritațile susțin ca situația este foarte grava, iar…

- Valeriu Gheorghița a venit cu noi precizari legate de administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID, in conferința de presa saptamanala privind evoluția campaniei de vaccinare. Indiferent de serul administrat inițial, doza booster se va face cu un ser pe baza de ARN mesager, a declarat medicul…