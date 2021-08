Valeriu Gheorghiță: În peste 97% din comunele din România am demarat activități de vaccinare Valeriu Gheorghița a declarat marți ca au fost demarate activitați de vaccinare in 97% din comunele din Romania. Cu toate acestea, doar 5,1 milioane de romani au fost vaccinați cu cel puțin o doza. „In momentul de fața, in peste 97% din comunele din Romania am demarat activitați de vaccinare, in 64% din acestea fiind finalizate aceste acțiuni de vaccinare. Cu siguranța, toate activitațile vor fi reluate in perioada urmatoare. Sunt deja comune unde s-au derulat mai multe activitați de vaccinare și au fost vaccinate in rural peste 1.026.000 de persoane cu schema completa. Avem la acest moment 611… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

