Valeriu Gheorghiță: În decembrie ar trebui să vină primele vaccinuri destinate grupei de vârstă 5-11 ani Valeriu Gheorghița: In decembrie ar trebui sa vina primele vaccinuri destinate grupei de varsta 5-11 ani Valeriu Gheorghița: In decembrie ar trebui sa vina primele vaccinuri destinate grupei de varsta 5-11 ani La finalul lunii octombrie, inceputul lunii noiembrie, vaccinul anti-Covid de la Pfizer va fi autorizat, pentru grupa de varsta 5-11 ani, a anunțat Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare. Astfel, primele doze pentru aceasta categorie de varsta vor ajunge in Romania in decembrie. Pentru anul 2022, Romania a contractat 1,2 milioane de doze de vaccin pentru copii, acestea… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

