Valeriu Gheorghiță: În București avem o rată de acoperire vaccinală de circa 45%. La polul opus se află Suceava Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița a declarat ca in municipiul București, rata de acoperire vaccinala in populația eligibila de peste 16 ani este de circa 45%, mult peste media naționala. La polul opus se afla județul Suceava cu 15,7% acoperire vaccinala. „Am reevaluat rata de acoperire vaccinala din populația rezidenta, la niveleul fiecarui județ și ne-am uitat și la rata de acoperire vaccinala din populația eligibila. Datele sunt ușor diferite fața de cele care au fost transmise in saptamana precedenta. Ne raportam la populația eligibila de peste 16 ani. In municipiul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Rata de acoperire vaccinala in popuația eligibila de peste 16 ani este de circa 45%, mult peste media naționala, ceea ce explica situația epidemiologica favorabila, spune președintele CNCAV, Valeriu Gheorghița, care prezinta topul județelor in funcție de rata de vaccinare. „In București avem o rata…

- Gheorghița a prezentat, marți, datele actualizate privind rata de vaccinare: București - 35,7% din populația rezidenta și 42,43% din populația eligibila (persoane cu varsta peste 16 ani) , Cluj - 32,77% și 38,6% din populația eligibila, Sibiu - 26,2% și 32%, Brașov - 25,4% și 30,9% și Timiș - 24,8%…

- Pe hartie campania de vaccinare merge bine, nu și in realitate, reclama deputatul social – democrat Laurențiu Gidei. Conform acestuia, numarul dozelor primite de orașul Targu – Bujor din Galați este infim, raportat la numarul solicitarilor. „Situație bizara la centrul de vaccinare din Tg.Bujor. Guvernul…

- Judetul Bihor a intrat in zona rosie de infectare cu SARS-CoV-2, inregistrand duminica o incidenta de 3,11 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua anterioara, cand inregistra 2,95, potrivit datelor comunicate de Grupul de Comunicare Strategica. Judetul Ilfov ramane in scenariul rosu cu…

- Judetul Ilfov continua sa inregistreze cea mai mare rata de infectare din tara, 8,51 cazuri la mia de locuitori, in creștere usoara fata de ziua precedenta. In Bucuresti, sunt raportate cele mai multe cazuri de COVID, iar rata incidentei se mentine peste pragul de 7 la mie. Conform celui mai recent…

- Judetul Ilfov inregistreaza cea mai mare rata de infectare din tara, 8,49 de persoane la mia de locuitori, in creștere fața de ziua de sambata, 27 martie (8,33). București a depașit rata de incidența de 7 la mie, dupa ce a raportat cele mai multe cazuri noi, peste 600. Romania inregistreaza peste 4.400…

- Judetul Ilfov inregistreaza cea mai mare rata de infectare din tara, 7,47 persoane la mia de locuitori, in creștere accentuata fața de ziua de luni, 22 martie (6,78). O incidența de peste 6 la mie a raportat municipiul București (6,22), dar și județul Timiș (6,14). In schimb, in Capitala s-au inregistrat…