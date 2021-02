Stiri pe aceeasi tema

- Romania a primit pana in prezent 1.560.509 doze de vaccin anti-COVID Foto: Arhiva/ facebook.com/Spitalul.Universitar.Urgenta.Militar.Central România a receptionat pâna în prezent 1.560.509 doze de vaccin anti-COVID din care 1.151.112 au fost administrate, a declarat marti…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a declarat ca, in cazul in care cineva dorește imunizarea cu un vaccin diferit fața de cel primit, trebuie doar sa anuleze programarea și sa se duca la alt centru. Deși nu scrie vaccinul pe care il vom primi cand facem programarea pe platforma,…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița , a explicat faptul ca vaccinul este mai eficient daca rapelul este facut la opt saptamani. Din 10 februarie vor fi deschise 180 de cabinete de vaccinare, iar cei doritori vor fi vaccinați cu AstraZeneca. ”Am ales sa vaccinam la 8 saptamani; arata…

- NOI CENTRE DE VACCINARE IN DOUA SAPTAMANIȚara noastra are in acest moment 578 de centre de vaccinare deschise la nivel național, Coordonatorul campaniei de vaccinare a anunșat marți ca in doua saptamani, din 15 februarie, vor fi deschise 180 de centre unde va fi folosit numai vaccinul AstraZeneca. "Pot…

- Președintele Comitetului Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), Valeriu Gheorghița, a precizat, marți, intr-o conferința de presa ca in acest moment Romania are un deficit de 117.000 de doze de vaccin, astfel ca din 28 ianuarie se amana cu 10 zile toate…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, dupa ședința de Guvern, ca autoritațile sunt pregatite sa accelereze și etapa a treia daca vin vaccinurile necesare. ”Al doilea act normativ aprobat de Guvern prezinta etapa a doua de vaccinare. Au fost acele categorii esențiale. Am ajuns la o forma finala.…

- Dupa ce Marea Britanie a decis sa permita extinderea perioadei in care poate fi facuta cea de-a doua doza de vaccin anti-COVID la 42 de zile in loc de 21, cum era stabilit inițial, medicul epidemiolog timișorean Octavian Jurma explica ce calcul se afla in spatele acestei soluții și de ce aceasta varianta…

- Valeriu Gheorghița a oferit, sambata, la Digi24, informații noi despre vaccinarea anti-COVID in Romania. Medicul le-a dat o veste buna romanilor: vaccinul ar putea avea un raspuns imun de lunga durata."Probabilitatea de a vorbi despre o vaccinare sezoniera este foarte mica", a declarat coordonatul campaniei…