- Presedintele Comitetului National de Vaccinare, Valeriu Gheorghita, ii indeamna pe romanii care sufera de diabet zaharat sa se vaccineze impotriva COVID. El adauga ca pacientii cu diabet sunt extrem de vulnerabili la infectia cu SARS-CoV-2, iar peste 30% dintre decedatii COVID aveau si diabet.

- Valeriu Gheorghita a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, daca anumite persoane care au certificat fals doresc sa se vaccineze, cum ar putea face acest lucru si sa nu pateasca nimic din punct de vedere legal, informeaza News.ro . “In primul rand, trebuie sa declare ca au un certificat…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, susține ca valul patru nu seamana deloc cu celelate anterioare. Asta pentru ca varianta Delta este mult mai periculoasa și se transmite mai ușor. Tocmai din acest motiv pentru combaterea pandemiei este nevoie ca adolescenții cu varste de pana…

- "(...) am ales sa credem aceste persoane, in loc sa ne uitam totusi la ceea ce spun expertii, la datele reale, la datele stiintifice. Inclusiv din Romania, saptamanal, se transmit aceste rapoarte, aceste analize care ne arata ca, in momentul de fata, din toate cazurile care, din pacate, pierd lupta…

- Mai mulți romani decid sa se vaccineze Centru de vaccinare anti-Covid din București. FOTO arhiva : Razvan Stancu. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Tot mai mulți români decid sa se vaccineze, pe fondul creșterii foarte mari a numarului de infectari. Peste 27.500 de…

- Oamenii pot primi in conditii sigure un vaccin COVID-19 si un vaccin antigripal in acelasi timp, procedura neavand un impact negativ asupra raspunsului imun produs de oricare dintre cele doua, a concluzionat un studiu britanic publicat joi, relateaza Reuters. Marea Britanie si alte tari din…