- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost depistate 4.004 cazuri de coronavirus. In Timiș sunt 233 dintre acestea. Sunt raportate și 83 de decese la nivel național, doua fiind anterioare intervalului de referința. Numarul pacienților internați la ATI ajunge la 696, iar noua sunt minori.

- Valeriu Gheorghita a declarat duminica seara ca nu se asteapta ca in perioada urmatoare evolutia epidemiologica sa fie una buna. Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca la jumatatea lunii septembrie autoritatile se asteapta ca in Romania sa se inregistreze peste…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat ca la jumatatea lunii septembrie autoritatile se asteapta ca in Romania sa se inregistreze peste 2.000 de cazuri zilnice, in loc de 1.500 – 1.600, cat estimau initial. Și nu e pragul maximal. “Din pacate, vedem o mobilitate…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, susține ca situația pandemiei se va inrautați in Romania, in urmatoarele patru saptamani, deoarce valul patru al pandemiei se propaga mai rapid decat se estima inițial. Valeriu Gheorghița a declarat duminica seara, la Digi24, ca la…

- „Se anticipa aceasta creștere, am transmis ca din estimari, avand in vedere implementarea relaxarilor și faptul ca varianta Delta devine dominanta exista aceasta probabilitate de creștere. Consideram ca e foarte probabil sa ajungem la final de august la peste 900 de cazuri pe zi și in septembrie, a…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița a anunțat miercuri ca vaccinarea cu a treia doza va incepe in ROmania cel mai devreme in septembrie, in plin val 4 COVID-19. Șeful campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19 spune ca trebuie așteptate concluziile Agenției Europene a Medicamentului in acest sens."Mai…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare are un mesaj pesimist pentru la toamna. In contextul se constata zilnic o ușoara creștere a cazurilor de infectari cu coronavirus, medicul atrage atenția ca, in septembrie, Romania s-ar purea confrunta 1500 de cazuri, zilnic. Totodata medicul face apel…

- Șeful CNCAV a anunțat, marți, ca din ce in ce mai multe centre de vaccinare se inchid dupa ce numarul celor care doresc sa se imunizeze a scazut, insa a avertizat ca „se poate reveni foarte rapid la structura inițiala a centrelor de vaccinare fixe in momentul in care cererea pentru vaccinare va crește”.Valeriu…