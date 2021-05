Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, susține ca este puțin probabil sa ajungem la 5 milioane de persoane vaccinate la sfarșitul lui mai, dar ca acest lucru se va intampla la inceputul lunii iunie. El estimeaza ca rata de imunitate ajunge la nivel național la 35-40%. „Este una dintre…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, arata faptul ca Romania are o imunitate de turma mult mai ridicata decat numarul vaccinaților, asta pentru ca exista deja cel puțin 2 milioane de oameni care au trecut prin infecție. Astfel, cei care au avut boala și cei…

- Relaxarile intrate in vigoare incepand de sambata demonstreaza eficienta masurilor luate de autoritati pana in prezent, situatia intrand intr-o perioada de control din punct de vedere epidemiologic, a afirmat coordonatorul Campaniei Nationale de Vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, informeaza Agerpres…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, participa, sambata, la maratonul de imunizare care a debutat in urma cu o saptamana la Castelul Bran si care are loc si in acest week-end si la sfarsitul viitoarelor doua saptamani.

- „Ne așteptam ca formele de severitate sa fie mult diminuate comparativ cu situația in care persoanele nu au fost vaccinate”, a declarat marți coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghița.„De la inceputul vaccinarii și pana in prezent un numar de 7.145 de persoane, ceea…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid din Romania, Valeriu Gheorghița, a anunțat marți ca peste 7.000 de persoane au facut infecție dupa administrarea primei doze de vaccin, in timp ce peste 1.000 au facut Covid dupa ce au primit ambele doze. „De la inceputul vaccinarii și pana in prezent…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid din Romania, Valeriu Gheorghița, a anunțat marți ca peste 7.000 de persoane au facut infecție dupa administrarea primei doze de vaccin, in timp ce peste 1.000 au facut Covid dupa ce au primit ambele doze. „De la inceputul vaccinarii și pana in…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a declarat ca în România procentul de 50% al populatiei vaccinate ar trebui sa fie obtinut în perioada iunie - iulie a acestui an. În…