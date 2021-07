Stiri pe aceeasi tema

- EMA a aprobat administrarea vaccinului Moderna pentru copiii care au peste 12 ani. Vaccinarea pentru categoria de varsta 12-17 ani va incepe in Romania de luni, 2 august, și se va realiza cu serul produs de Moderna. Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca platforma…

- Președintele Comitetului Național de Vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghița, a declarat marți, 27 iulie, intr-o conferința de presa, ca din 1 august, cei din grupa de varsta 12-17 ani se vor putea programa la vaccinarea cu Moderna, iar din 2 august va fi posibila administrarea serului. „Din data de…

- „Sunt ridicate semnale de siguranta legate de riscul de inflamatie cardiaca. Mai frecvent apare la persoane sub 30 de ani, in mod deosebit la barbati si mai frecvent dupa a doua doza de vacin. Frecventa raportata la vaccinurile bazate pe ARN mesager este de circa doua cazuri la 50.000 persoane vaccinate…

- Cu doua zile in urma, medicul Valeriu Gheorghița a vorbit despre vaccinarea anti-Covid-19 in randul tinerilor și al adolescenților cu varste cuprintre intre 12-19 ani. Pana in acel moment se imunizasera 142.000 de persoane din aceasta categorie, insa doar o mica parte a avut ca efecte secundare semnificative…

- Din 142.000 de persoane cu varste intre 12 și 19 ani, au fost raportate doua cazuri de miocardita la adolescenți in varsta de 17 ani, a spus, vineri, președintele CNCAV, Valeriu Gheorghița. Col. dr. Valeriu Gheorghița a spus ca in prezent exista semnalul miocarditei, o inflamație a mușchiului…

- Presedintele Comitetului national de coordonare a campaniei de imunizare anti-COVID, dr. Valeriu Gheorghita, anunta ca, de saptamana viitoare, se va putea permite programarea la vaccinare a copiilor de 12 – 15 ani, dupa ce vineri Agentia Europeana a Medicamentului a recomandat autorizarea serului Pfizer…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a transmis, vineri, ca Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a recomandat autorizarea vaccinului Pfizer pentru utilizarea la copiii cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani. ”In grupul copiilor care au fost vaccinati nu s-au inregistrat cazuri…