- In ultimele 24 de ore au fost vaccinate 35.026 de persoane, potrivit datelor Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Numarul este in crestere fata de duminica, 7 februarie, cand au fost vaccinate 15.510 persoane. Din cele 35.026 de persoane imunizate…

- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP-CNSCBT), prin...

- Comitetul Național de Vaccinare a anunțat, vineri, ca in ultimele 24 de ore s-au vaccintat impotriva coronavirus 26.757 de persoane. Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea de catre Institutul Național de Sanatate Publica, situația din…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotrivit Covid-19 (CNCAV) a anunțat marți ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 27.000 de persoane și au fost raportate 76 de reacții adverse. Potrivit CNCAV, in ultimele 24 de ore au fost administrate doze de…

- Numarul persoanelor imunizate cu vaccinul anti-COVID in ultimele 24 de ore este de peste 27.000, in scadere cu aproape 6.000 de persoane fata de ziua de sambata, 23 ianuarie. Din cele 27.400 de persoane imunizate, 27.123 de persoane au fost vaccinate cu o doza, iar 277 de persoane au primit si a doua…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat. Sambata, ca, in ultimele 24 de ore, alte 32.949 persoane au fost vaccinate, dintre care 1.624 cu cea de-a doua doza. S-au inregistrat 60 de reactii adverse minore si comune.

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca, in ultimele 24 de ore, au fost vaccinate 39.712 persoane, dintre care 4.030 cu cea de-a doua doza. S-au inregistrat 59 de reactii adverse usoare. Numarul total al celor vaccinati a ajuns la 348.096.

- In ultimele 24 de ore au fost vaccinate aproape 6.000 de cadre medicale, in scadere cu peste 3.600 de persoane fata de ziua precedenta.Numarul total de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer/BioNTech a ajuns duminica la 108.294, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost vaccinate 5.993…