Valeriu Gheorghiţă: Educaţia sanitară trebuie să înceapă timpuriu încă din şcoală "Cred ca o lectie importanta a pandemiei este ca avem nevoie de niste programe de preventie extrem de bine puse la punct, care sa fie sustenabile si care sa creeze o perspectiva, si educatia sanitara. Trebuie sa inceapa timpuriu, inca din scoala, pentru ca vaccinarea trebuie perceputa ca un act de normalitate si nimic altceva, nimic iesit din comun. Nu trebuie perceputa ca un act de eroism sau un lucru care sa te faca mai special", a afirmat el, la cea de-a III-a editie a videoconferintei "Sanatate si FARMA - Sistemul sanitar, sub valul al IV-lea", organizata de Grupul de presa Bursa.Seful CNCAV…

