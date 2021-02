Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de imunizare impotriva coronavirusului, a declarat ca persoanele din etapa a treia a vaccinarii anti-COVID-19 (populatia generala) se pot programa pe platforma online dedicata acestui proces dupa data de 15 martie, inocularea vaccinului pentru acestea…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a anunțat, la Digi 24, ca sambara, 20 februarie, numarul persoanelor vaccinate il va depasi pe cel al celor infectati cu COVID de la inceputul pandemiei. Romania a ajuns la 774.555 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus de la inceputul…

- Romanii care doresc sa se vaccineze impotriva Covid-19, dar nu mai au locuri libere la dispoziție in platforma oficiala de programare, vor avea in curand posibilitatea sa se inscrie pe o lista de așteptare. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a explicat, marți, ca in momentul in…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19, medicul militar Valeriu Gheorghița, anunța ca in acest moment in Romania au fost vaccinate 459 de mii de persoane. „In acest moment in Romania incepand cu data de 27 decembrie au fost administrate un numar de 484.631 de doze la un numar de aproximativ…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat datele statistice pentru vaccinarea din Romania. Gheorghita a mai precizat ca numarul romanilor care si au dorit sa se vaccineze a fost mare."Sunt vaccinate 75 din numarul persoanelor celor eligibile din faza I, iar programate sunt…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a anunțat datele statistice pentru vaccinarea din Romania. Astfel, potrivit lui Gheorghița, numarul romanilor care și-au dorit sa se vaccineze a fost mare. In privința celor din etapa I un procent de 75% din persoane au fost vaccinate, iar…

- De vineri, 15 ianuarie incepe a doua etapa de vaccinare impotriva noului coronavirus, iar autoritațile au anunțat unde se pot inscrie romanii care se incadreaza in aceasta etapa. Președintele Comitetului național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghița,…

- Vineri incepe ce-a de-a doua etapa a campaniei de vaccinare anti-coronavirus din Romania. Cei care se incadreaza in etapa a II-a de vaccin se pot inscrie online pe o platforma. Platforma online va fi disponibila de vineri, de la ora 15.00. Etapa a II-a de vaccinare se adreseaza persoanelor cu varsta…