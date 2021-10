Valeriu Gheorghiță, despre situația îngrijorătoare COVID: Sistemul medical nu e lipsit de vină Medicul Valeriu Gheorghița a declarat ca printre cauzele eșecului campaniei de vaccinare se numara lipsa educației sanitare, dar și atitudinea unor medici care transmit mesaje anti-vaccinare. Coordonatorul campaniei de vaccinare spune ca lupta impotriva COVID-19 poate fi caștigata doar cu ajutorul vaccinului. „Nu e suficient sa ai accesibilitate la vaccinare, sa ai pregatire și organizare logistica, atat timp cat nu ai credibilitate, cat timp vorbim de o lipsa pe alocuri de educație sanitara, o problema de sistem, de ani de zile, ramasa nerezolvata și care azi ne arata care sunt adevaratele probleme… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea cu schema completa reduce de cel putin 20 de ori riscul de deces, a anuntat, miercuri, 20 octombrie, Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, la lansarea Forumului Roman Pro-Vaccinare, informeaza Agerpres . Valeriu Gheorghita a precizat ca cel mai bun tratament…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila este de parere ca este puțin probabil ca in urmatoarea perioada persoanele nevaccinate sa scape de infectarea cu Covid-19. Profesorul considera ca tulpina care este dominanta in prezent, Delta, se transmite de trei ori mai repede decat varianta inițiala a virusului. „Totusi,…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, le cere romanilor sa respecte masurile de protecție sanitara. Apelul disperat al medicului vine in contextul in care ieri Romania inregistra aproape 15.000 de noi cazuri și 331 de morți Covid-19. „Daca nu ramanem solidari o sa fie extrem…

- Inconștiența și lipsa de educație au adus Romania in poziția de periferie barbara a Europei civilizate. Cu o rata de vaccinare de 30 la suta, Romania a reușit „performanța” de a avea mai multe infectari noi cu COVID decat țari europene de cateva ori mai mari ca populație, precum Italia, Franța, Spania,…

- Medicul Valeriu Gheorghița a transmis, miercuri, in cadrul unei conferințe de presa la Ministerul Educației, ca situația in care Romania se afla acum, cu peste 11.000 de cazuri noi de Covid și peste 200 de decese pe zi, este o situație de neacceptat in condițiile in care avem la dispoziție patru tipuri…

- Medicul Valeriu Gheorghița a transmis, miercuri, in cadrul unei conferințe de presa la Ministerul Educației, ca situația in care Romania se afla acum, cu peste 11.000 de cazuri noi de Covid și peste 200 de decese pe zi, este o situația de neacceptat in condițiile in care avem la dispoziție patru tipuri…

- In contextul creșterii cazurilor de infectare cu noua varianta a virusului SARS-CoV-2, care prezinta un grad ridicat de contagiozitate, vaccinarea persoanelor cu schema completa este extrem de importanta pentru obținerea beneficiilor maximale impotriva maladiei COVID-19. Pentru creșterea accesibilitații…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca in luna octombrie ar putea incepe, in Romania, vaccinarea cu trei doze de ser a persoanelor imunodeprimate (post-transplant, cu afectiuni oncologice sau cu alte conditii de imunodepresie), respectiv administrarea…