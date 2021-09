Stiri pe aceeasi tema

- La mijlocul lunii octombrie, Romania ar putea avea o medie saptamanala de 17.000 de cazuri COVID-19 pe zi, cu varfuri care pot ajunge chiar și la 20.000 de cazuri zilnic, spune coordonatorul campanie nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, care anunta ca situatia este grava. Potrivit ultimelor date…

- Astfel, conform bilanțului dat astazi publicitații de Grupul de Comunicare Strategica (GCS), in prezent, in spitalele din Romania sunt internați cu COVID-19 180 de copii, 14 dintre ei fiind la Terapie Intensiva. Situația din spitale vine sa confirme avertismentul lansat zilele trecute de medicul militar…

- Administrarea celei de-a treia doze de vaccin impotriva COVID-19 ar urma sa inceapa in Romania in luna octombrie. Anuntul a fost facut, marti, de medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare. „Vorbim o doza suplimentara de vaccin la anumite tipuri de persoane imunodeprimate,…

- Capitala este urmata de Cluj, Sibiu, Timiș, Constanța și Brașov. In doar doua județe rata de vaccinare este mai mica de 20%, a precizat medicul militar. ”Acoperirea vaccinala, din populatia rezidenta eligibila de peste 12 ani, este de circa 31%. Acoperirea vaccinala in municipiul Bucuresti se apropie…

- Valul patru al pandemiei in Romania se propaga mai rapid decat se estima inițial, astfel ca noile predicții ale specialiștilor arata ca pana la mijlocul lui septembrei vor fi 2.000 de cazuri zilnic, fața de 1.500 – 1.600 cat se prognoza la inceput. Acest bilanț nu va reprezenta, insa, varful maxim al…

- Valul patru al pandemiei in Romania se propaga mai rapid decat se estima inițial, astfel ca noile predicții ale specialiștilor arata ca in patru saptamani vor fi 2.000 de cazuri zilnic, fața de 1.500 - 1.600 cat se prognoza la inceput. Acest bilanț nu va reprezenta, insa, varful maxim al actualului…

- Scenariile “pesimiste” arata o posibila creștere a numarului de noi cazuri de imbolnaviri de COVID-19 pana la 1.500 – 1.600 pe zi in a doua jumatate a lunii septembrie, a declarat marți medicul Valeriu Gherorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. “Sunt scenarii de lucru, sunt in functie…

- "Este foarte probabil ca din luna septembrie sa avem aceasta decizie de a administra doza 3", afirma Valeriu Gheorghița. Decizia autoritaților a fost luata in condițiile in care, in aceasta toamna, este așteptat in Romania valul patru al pandemiei de COVID-19. Persoanele care au trecut prin boala, apoi…