Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca pana in prezent in Romania nu au fost inregistrate cazuri de tromboza care sa fie asociate cu vaccinul. In țara noastra s-au inregistrat pana acum 7 cazuri de tromboze la persoane vaccinate impotriva COVID-19, dintre care 3 raportate la vaccinul AstraZeneca și 4 la Pfizer, dar nu s-a stabilit o legatura cu vaccinul. Alte doua cazuri sunt in investigare, a precizat Valeriu Gheorghița. Un reprezentant al Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) a confirmat existenta unei legaturi intre vaccinul AstraZeneca si…