Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Vaslui, Mircea Gologan, a declarat, miercuri, ca centrele care vor functiona in cea de-a doua etapa a campaniei de vaccinare anti-COVID-19 la nivelul judetului sunt pregatite, in aceasta perioada fiind puse la punct ultimele detalii, astfel incat imunizarea sa se deruleze fara probleme.…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva SAR-CoV-2, a precizat marți ca 272 de doze de vaccin anti-COVID au fost irosite din 27 decembrie și pana in acest moment in țara noastra. ”Au fost 272 de doze pierdute, adica s-a irosit, in medie, o doza de centru. Au fost depașiri…

- Opt centre de vaccinare anti-COVID-19 vor fi infiintate in judetul Covasna pentru etapa a doua de vaccinare, in care vor fi incluse persoanele de peste 65 de ani, cele cu risc ridicat si lucratorii din domenii esentiale, anunța AGERPRES. Potrivit hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anticoronavirus, anunța ca Romania nu va amana administrarea celei de-a doua doze de vaccin pentru a crește numarul beneficiarilor, chiar daca asta ar insemna o protecție mai scazuta. Citește și: Mircea Badea a IZBUCNIT din cauza…

- "Pe 26 decembrie au ajuns in Romania cele aproape 10.000 de doze. Pe 29 decembrie a venit urmatoarea transa de 140.000 doze, iar maine urmeaza a doua transa importanta de 150.000 de doze. Alte 600.000 de doze in transe saptamanale. Activitatea campaniei de vaccinare a demarat pe 27 decembrie in cele…

- Faza 1 a campaniei de vaccinare a demarat si in judetul Constanta. In schema actuala, pentru urmatoarele etape, la nivelul judetului Constanta a fost stabilit un numar de 19 centre de vaccinare.Astazi, 4 ianuarie a.c., a demarat faza 1 a campaniei de vaccinare impotriva SARS CoV 2, in care au fost incluse…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare impotriva COVID-19, a prezentat, vineri, o serie de detalii din strategia de vaccinare aprobata ieri de CSAT. Astfel, vor fi intre 850 și 900 de centre de vaccinare in toata țara, plus caravane mobile, iar ținta este ca in…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID la nivel national, medicul Valeriu Gheorghita de la Spitalul Militar Central, a declarat la Europa FM, ca 80% din populația Romaniei trebuie imunizata pentru stoparea epidemiei de coronavirus. Daca vorbim de 70% imunitate colectiva, atunci trebuie sa avem…