Valeriu Gheorghiță cere populației să se vaccineze. Tulpinile britanică, africană și braziliană sunt mult mai puternice Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a declarat ca eficacitatea vaccinurilor omologate in fața noilor tulpini ale virusului (britanica, africana, braziliana) este diminuata. El a mai spus ca persoanele care se vaccineaza se asigura in fața unei forme severe a bolii. „Datele disponibile la acest moment ne arata ca eficacitatea acestor […] The post Valeriu Gheorghița cere populației sa se vaccineze. Tulpinile britanica, africana și braziliana sunt mult mai puternice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online -… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

