Valeriu Gheorghiță: Cea mai frecventă invocare a refuzului pentru vaccinare rămâne teama de reacţii adverse ,,In timp ce decesele bat record dupa record si serviciul de ambulanta nu mai face fata solicitarilor, Organizația Mondiala a Sanatații se implica in Romania pentru a rezolva criza sanitara și pentru impulsionarea campaniei de vaccinare anti-COVID.(…) Am incercat impreuna cu expertii de la Organizatia Mondiala a Sanatatii sa identificam, in baza datelor disponibile in Romania si datele pe care dumnealor de detineau despre Romania. Cea mai frecventa invocare a refuzului sau a ezitarii pentru vaccinare ramane teama de reactii adverse si de atunci, din aceasta perspectiva este nevoie de o comunicare… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

