Valeriu Gheorghiță: „Categoric nu voi intra în politică” Medicul Valeriu Gheorghița a aratat ca dupa ce va incheia aceasta etapa din viața lui, in care coordoneaza campania de vaccinare anti-Covid, dorește sa continue sa profeseze in medicina și respinge categoric orice posibilitate de a face o cariera politica, potrivit unui interviu transmis sambata in cadrul emisiunii „La cina” de pe Digi24. El a aratat ca nu se aștepta la debutul pandemiei sa ajunga intr-o asemenea postura, de a coordona campania naționala de vaccinare. „Niciodata nu mi-a trecut prin cap acest lucru, chiar ma gandeam și in niciunul dintre scenarii nu ma vedeam in acest lucru și… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

