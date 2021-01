Valeriu Gheorghiță: Campania de vaccinare trebuie să accelereze în etapa a doua Campania de vaccinare a inceput mai repede, dar mai lent decat se anticipa. De aceea se dorește accelerarea numarului de vaccinari zilnice, dupa cum a aratat coordonatorul campanie de vaccinare Valeriu Gheorghița. Astfel, dupa cum s-a stabilit, din 15 ianuarie se va intra in a doua etapa de vaccinare. Saptamana viitoare vor fi publicate și bolile cronice care vor da intaietate pentru vaccinare. „Ne dorim o accelerare a etapelor de vaccinare avand in vedere faptul ca am inceput mai devreme decat preconizam. In decembrie estimam inceperea campaniei de vaccinare dupa jumatatea lunii ianuarie. Am… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

