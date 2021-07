Valeriu Gheorghiță bagă spaima în români și anunță că în septembrie am putea avea din nou peste 1500 de infectări pe zi Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare are un mesaj pesimist pentru la toamna. In contextul se constata zilnic o ușoara creștere a cazurilor de infectari cu coronavirus, medicul atrage atenția ca, in septembrie, Romania s-ar purea confrunta 1500 de cazuri, zilnic. Totodata medicul face apel catre populație sa se vaccineze. „In ultimele doua saptamani se constata […] The post Valeriu Gheorghița baga spaima in romani și anunța ca in septembrie am putea avea din nou peste 1500 de infectari pe zi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

