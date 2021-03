Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat ca decizia de a continua sau a stopa temporar vaccinarea cu vaccinul de la AstraZeneca a fost una „extrem de dificila”, dar au fost puse in balanta beneficiile vaccinarii si riscurile legate de „evenimentele trombo-embolice…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva SARS-CoV-2, medicul Valeriu Gheorghita, a declarat marti ca in ultima saptamana au fost raportate 770 de reactii adverse postvaccinare, iar varsta medie a persoanelor care au raportat aceste reactii adverse a fost de 39 de ani. ‘In perioada 1 martie – 7…

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2 din Romania, dr. Valeriu Gheorghita, a declarat, marti, ca, din 27 decembrie pana in prezent, au fost raportate 2.489 de reactii adverse. In condițiile in care in jur de un milion de romani au fost…

- ”In perioada 10 februarie - 17 aprilie, s-au programat pentru prima doza 529.947 de persoane. In ceea ce privește persoanele programate la rapel, sunt aproximativ 883.954. In momentul de fața sunt peste 25 de persoane cu varsta peste 100 de ani programate și aproximativ 995 intre grupa 16-18 ani, ceea…

- Valeriu Gheorghita, presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, a declarat, marti, ca, din 27 decembrie pana in prezent, au fost raportate 2.489 de reactii adverse.„In total, din 27 decembrie, au fost raportate 2.489 de reactii adverse comune…

- Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica, prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor,...

- Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca, in ultimele 24 de ore, 11.912 persoane au fost vaccinate, numarul total ajungand astfel la 25.508. In acelasi interval, au fost inregistrate zece reactii adverse comune si minore. DOCUMENTUL…