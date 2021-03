Valeriu Gheorghiţă anunţă eliminarea limitei de vârstă pentru vaccinul AstraZeneca Valeriu Gheorghita, coordonatorul Campaniei de Vaccinare in Romania, a anuntat ca luni ar putea fi eliminata limita de varsta pentru vaccinul AstraZeneca. Astfel, si cei care au peste 55 de ani s-ar putea vaccina cu serul produs de AstraZeneca. „Chiar de maine (luni nr.red.) s-ar putea ridica aceasta restricție și s-ar putea face programari. Aceasta decizie se va lua in baza datelor științifice. Nu aș vrea sa se lase ințeles faptul ca ridicam aceasta limita de varsta pentru ca inca nu avem o adresabilitate crescuta pentru acest tip de vaccin, ci pentru ca avem cel puțin trei recomandari importante.… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

