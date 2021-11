„Avem deja cazuri secundare in Hong Kong, in Israel și un caz in Europa, in Belgia, intr-adevar. Sunt cazuri de import, la persoane care au avut istoric de calatorie. Trebuie sa ințelegem ca aceste variante virale se identifica in urma testelor de secvențiere și le identificam atunci cand ele deja sunt intr-o proporție suficienta la nivel populațional. Ma tem ca sunt mai multe infecții generate de aceasta varianta virala decat avem in evidența”, a declarat șeful CNCAV, vineri seara, la un post tv.El a aratat ca este important sa limitam transmiterea variantei.„Cert este ca nu avem niște soluții…