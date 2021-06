Stiri pe aceeasi tema

- „Experiența prin care trece Marea Britanie in acest moment arata ca aceasta infecție se raspandește cu precadere in randul persoanelor nevaccinate și nu este intamplator ca aceasta tulpina este prezenta indeosebi la persoanele tinere din Marea Britanie, unde procentul celor nevaccinați este destul de…

- Soumya Swaminathan, directoarea pentru cercetare știintifica a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, are vești ingrijoratoare despre varianta Delta a virusului SARS-CoV-2. Noua mutație are o capacitate de transmitere cu 60% mai ridicata decat varianta Alfa.

- Vești ingrozitoare despre varianta Delta a coronavirsului SARS-CoV-2. Aceasta a fost detectata prima data in India si, la ora actuala, virusul este prezent in cel putin 70 de tari. Ce risca omenirea, abia acum s-a aflat adevarul. OMS, anunț ingrijorator despre varianta Delta a covid-19 Soumya Swaminathan,…

- Importanta completarii schemei de vaccinare Foto: https://www.facebook.com/ROVaccinare/ RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Coordonatorul Campaniei Naționale, Valeriu Gheorghița, a precizat ca este importanta completarea schemei de vaccinare în prevenirea infectarii cu virusul SARS-CoV-2.…

- Seful campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a avertizat marti ca este ‘foarte probabil’ ca varianta Delta a tulpinii virale SARS-CoV-2, din India, are toate caracteristicile sa devina ‘varianta dominanta’, adaugand ca, din acest punct de vedere, este important ca autoritatile sa asigure accesul…

- In ultima vreme, pe buzele specialiștilor se afla varianta Delta de covid. Varianta, cunoscuta ca tulpina indiana, a ajuns sa fie considerata cea mai periculoasa. De altfel specialiștii spun ca ar putea deveni tulpina dominanta pana in toamna anului 2021. Aceiași specialiști declara cacei nevaccinați…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-covid din Romania, a adus noi informații despre contextul actual al pandemiei de coronavirus in țara noastra. Medicul a confirmat faptul ca urmeaza sa ne confruntam cu cel de-al patrulea val al pandemiei de coronavirus.

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid-19 a dezvaluit in ce etapa se afla imunizarea in Romania. Potrivit acestuia, regiunea cu cea mai redusa prezența a populației in centrele de vaccinare este cea din nord-estul țarii. Valeriu Gheorghița a promis duminica seara ca, incepand cu aceasta saptamana,…