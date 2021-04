Valeriu Gheorghiță, anunț IMPORTANT pentru persoanele aflate pe lista de așteptare pentru vaccinarea anti-Covid. Ce se SCHIMBĂ și începând de CÂND "Interesul de a se programa al persoanelor in vederea vaccinarii este unul ridicat si anume in momentul de fata in centrele, de pilda, in care se administreaza vaccinul de la compania Pfizer rata de confirmare a programarilor dupa notificare este intre 85-90% dintre persoanele care sunt inscrise pe listele de asteptare, chiar de la prima notificare. Pana la acest moment, regula era ca o persoana este notificata cu pana la trei ori, dupa care, daca nu raspunde confirmarii respective, notificarii, se notificau alte persoane din lista de asteptare. Intrucat exista multe persoane inscrise pe lista… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

