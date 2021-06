Valeriu Gheorghiță, anunț important despre varianta Delta a covid-19. Când va domina România In ultima vreme, pe buzele specialiștilor se afla varianta Delta de covid. Varianta, cunoscuta ca tulpina indiana, a ajuns sa fie considerata cea mai periculoasa. De altfel specialiștii spun ca ar putea deveni tulpina dominanta pana in toamna anului 2021. Aceiași specialiști declara cacei nevaccinați sunt cel mai expuși riscului de a se infecta. Datele […] The post Valeriu Gheorghița, anunț important despre varianta Delta a covid-19. Cand va domina Romania appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul CNCAV a precizat ca acordul EMA arata ca vaccinul este sigur și eficient și pentru copiii cu varsta intre 12 și 15 ani. ”Datele care reies din studiile efectuate arata un profil de siguranța și o tolerabilitate foarte bune, iar eficacitatea a fost maximala. In grupul copiilor care au fost…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, doctorul militar Valeriu Gheorghita susține ca, la momentul actual, in Romania imunitatea de grup este de 30% -45%, in functie atat de rata de vaccinare, cat si de numarul celor trecuti prin infectia cu SARS-CoV-2. Potrivit medicului militar,…

- Valeriu Gheorghita despre varianta indiana a tulpinii Sars-Cov-2 Dr. Valeriu Gheorghița, coordonator Campanie nationala de vaccinare anti-Covid. FOTO: gov.ro. Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-coronavirus, doctorul Valeriu Gheorghita, sustine ca nu sunt motive de îngrijorare în…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, a declarat joi ca nu sunt motive de ingrijorare in legatura cu varianta de tulpina din India depistata in Romania. Deși poate reduce activitatea neutralizanta a anticorpilor rezultați prin vaccinare, aceasta mutație nu reduce eficiența…

- Institutul National de Sanatate Publica a anuntat ca a fost identificata o varianta „indiana” a coronavirusului, B.1.617.2, la o persoana de 26 de ani, sosita in Romania in urma cu o luna. Varianta difera de cea identificata initial de PHE England care ar fi generat situatia epidemiologica actuala din…

- "Un aspect important pe care il avem in vedere in perioada urmatoare (...) este de a vaccina in spitalele de tip non-COVID in care sunt internati pacienti de boli cronice. Putem sa distribuim vaccinuri prin intermediul compartimentelor si serviciilor epidemiologice, serviciilor de prevenire si combatarea…

- „Este cat se poate de clar ca este un vaccin sigur și eficient, inclusiv la grupa de varsta 12-15 ani și probabil ca se va dovedi la fel și la celelalte grupe de varsta. Noi estimam ca intr-o perioada de doua luni vom avea o autorizare oficiala atat de la Agenția Americana pentru Medicamente, cat și…

- Pfizer și partenerul sau german, compania BioNTech, au anuntat joi ca vaccinul lor anti-COVID-19 are o eficacitate foarte ridicata impotriva variantei sud-africane a noului coronavirus, potrivit concluziilor unor studii clinice realizate in Africa de Sud, informeaza AFP, citata de Agerpres . Rezultatele…