Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul militar Valeriu Gheorghita, a declarat ca de luni, 4 ianuarie, activitatea de vaccinare anti-COVID-19 va fi inceputa in peste 90% din cele 370 de centre destinate vaccinarii personalului medical, astfel incat se va ajunge in la circa 20.000 de persoane imunizate zilnic. “Trebuie mentionat ca astazi avem 13.200 de persoane vaccinate si inca un lucru foarte important, activitatea de vaccinare a fost inceputa intr-un numar relativ mic de centre de vaccinare. Sunt circa 47 de centre de vaccinare care au avut activitate in aceste ultime zile,…